СпбГУ стал прозрачнее
СпбГУ стал прозрачнее

За полгода главный вуз Петербурга поднялся почти на 1000 пунктов в рейтинге общей прозрачности

Свет увидел свежий рейтинг научной открытости и прозрачности университетов Webometrics Ranking of World Universities, куда вошли пять тысяч ВУЗов со всего мира: Transparent Ranking: Top Universities byGoogle Scholar Citations.

Этот рейтинг основан на ранжировании официальных профилей университетов и персональных страниц ученых в системе научного поиска Google Scholar Citations. Итоговую позицию ВУЗа определяет степень цитируемости его ученых.

По данным на конец 2016 — начало 2017 года Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) занимал 1242 место в мире. Но за прошедшие полгода он совершил мощный рывок, поднявшись более чем на тысячу позиций — до 189 места.

Среди входящих в этот рейтинг российских университетов СПбГУ поднялся на вторую строчку после Новосибирского государственного университета (58 место), с большим отрывом опережая МГУ им. М. В. Ломоносова (679 место), Высшую школу экономики (600 место), Университет ИТМО (841 место) и другие ведущие отечественные вузы.

Рейтинг Webometrics Ranking of World Universities выходит с 2004 года. В нем оцениваются около 24 тысяч вузов мира. Результаты исследования публикуются два раза в год — в январе и июле.

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