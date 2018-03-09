В СПбГУ открылся первый в стране Японский кабинет
pixabay.com

pixabay.com

Событие приурочено к перекрестному году России и Японии

В Санкт-Петербургском университете прошла церемония открытия Японского кабинета, а также встреча со всемирно известной японской писательницей Экуни Каори.

Ректор СПбГУ Николай Корпачев отметил, что японоведение всегда являлось одним из наиболее популярных направлений в вузе. Руководство университета ставит задачи расширить перечень образовательных программ с японским компонентом.

В 2018 году будет запущена новая программа бакалавриата «Юриспруденция (с углубленным изучением японского языка и права Японии)».

«Несколько лет назад я был в Японии, и, войдя в этот кабинет, я будто бы вновь перенесся туда. Это пространство отражает не только образ, но и атмосферу Страны восходящего солнца», - сказал Корпачев.

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События: наука
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