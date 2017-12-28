Спасение экипажа из перевернувшегося корабля

Сотрудники НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ Военно-морская академия придумали способ спасения экипажа из перевернувшегося корабля, сообщил сотрудник института Александр Михалюк.

Ученые предложили дооборудовать корпуса кораблей и судов специальными отверстиями для выхода экипажа наружу в случае переворота.

Инновационный способ заключается в том, что личный состав и пассажиры, оказавшиеся в воздушной подушке опрокинутого судна, смогут выйти из «западни» через цистерны и другие герметичные полости, конструктивно дооборудованные во время постройки или модернизации.

Согласно задумке конструкторов, в цистерне необходимо сделать входной люк, клапаны осушения и вентиляцию. Там людям необходимо будет дожидаться помощи.

Таким образом, спасатели, прибывшие на место ЧП, должны будут сделать технологический вырез в специально отмеченном месте в наружной обшивке днища, через который люди и будут эвакуированы.

Личный состав или пассажиры будут заранее ознакомлены с местоположением цистерн.

В настоящее время на отечественных и зарубежных кораблях не предусмотрено каких-либо конструктивных особенностей для осуществления эвакуации людей с перевернувшегося судна, сообщает FlotProm.

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