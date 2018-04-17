S7 Space бросает вызов Илону Маску

Первый запуск намечен на 2019 год. Старты будут осуществляться как минимум четырежды в год. За 15 лет должно состояться порядка 70 запусков.

По словам гендиректора S7 Space Сергея Сопова, компания будет конкурировать со SpaceX Илона Маска в цене и качестве услуг, а также создания благоприятных условий для заказчиков. «Нужно сделать так, чтобы заказчику пусков при работе с нами было «тепло, уютно и комфортно», - пояснил Сопов.

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