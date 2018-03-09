Как создают животных-мутантов
Изобретение редактора генов CRISPR-Cas считается революцией в мире биологии
С помощью редактора генов CRISPR-Cas ученые смогут улучшать сорта растений и породы животных для сельского хозяйства, а также лечить врожденные генетические заболевания у людей, рассказал директор Центра геномного редактирования МГУ, доктор химических наук Петр Сергиев.
«Геном редактировали и раньше. Только инструменты для этого создавать было сложно, долго, а результат получался часто не такой, как хотелось», — рассказал ученый.
Метод редактирования генома CRISPR-Cas, который можно расшифровать как «регулярно сгруппированные короткие палиндромные повторы», основан на способности белка Cas вносить направленные разрывы в обе цепочки молекулы ДНК и таким образом изменять геном.
Полная версия доступна на сайте «Умная страна»Далее в рубрике Ученые собирают общероссийскую генетическую базу данныхРабота ведется в рамках проекта «Российский геном», который может стать частью мирового генбанка
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