Созданы наночастицы для редактирования генома

Разработка показала более высокую эффективность и точность, а также меньшие побочные эффекты по сравнению с используемыми сейчас методами.

Уточняется, что ученые разработали липидные наночастицы для доставки в печень взрослых животных компонентов системы редактирования генома CRISPR-Cas9, которые переносят частицы мРНК, кодирующие белок Cas9.

В свою очередь, этом белок разрезает ДНК, и РНК-гид, «указывающий» Cas9 нужное место в геноме.

Липидные частицы с синтетической мРНК Cas9 позволяют получать белок только ограниченное время, что уменьшает токсичность и неспецифичность. Принципиальным моментом работы является применение химически модифицированных РНК-гидов. С их помощью большая доля нужных клеток проходит редактирование именно в требуемом участке генома, пишет Nature Biotechnology.

«Наверное, сегодня до широкого применения редактирования генома in vivo в медицине еще далеко, потому что существует принципиальная проблема — все еще высокая неспецифичность системы CRISPR-Cas9», — сказал один из авторов статьи, доцент Сколтеха и старший научный сотрудник химического факультета МГУ Тимофей Зацепин.

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