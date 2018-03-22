Создано новое лекарство о мышечной слабости
pixabay.com

pixabay.com

Российские ученые разработали и исследовали перспективное лекарство для борьбы с миастенией гравис

Сотрудники Международного научно-инновационного центра нейрохимии и фармакологии исследовали перспективное лекарство от мышечной слабости.

Исследования показали, что инновационное соединение обладает длительным действием и имеет меньше побочных эффектов, чем уже существующие аналоги.

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Теги:
Места: Россия
События: наука, здоровье
Персоны: ученые
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