Создано новое лекарство о мышечной слабости
Российские ученые разработали и исследовали перспективное лекарство для борьбы с миастенией гравис
Сотрудники Международного научно-инновационного центра нейрохимии и фармакологии исследовали перспективное лекарство от мышечной слабости.
Исследования показали, что инновационное соединение обладает длительным действием и имеет меньше побочных эффектов, чем уже существующие аналоги.
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