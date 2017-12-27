Созданный тюменскими учеными материал для строительства дорог будут производить на Ямале

На реализацию проекта будет около 6 млн рублей из регионального бюджета.

Ученые разработали новый теплоизоляционный материал из диатомита, который широко распространен в районе Нового Уренгоя. Из него можно производить блоки, плиты, щебень, гранулы и другую продукцию. Решение о поддержке проекта было принято по итогам конкурса, который проводился департаментом по науке и инновациям ЯНАО.

«Каждый из проектов получит из окружного бюджета по 5,9 млн рублей, плюс собственные средства некоммерческих организаций», - сообщили в департмаенте.

Председатель ТюмНЦ СО РАН, заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета (ТИУ), академик РАН Владимир Мельников отметил, что гранулированный диатомит используется при строительстве домов, зданий, однако его главным преимуществом является улучшение качества дорог. Материал уже протестировали на юге Тюменской области, в ЯНАО и Забайкалье, передает портал «Новости сибирской науки».

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