Создана уникальная методика прогнозирования гипертонии
Создана уникальная методика прогнозирования гипертонии

Сотрудники Белгородского государственного университета создали не имеющую аналогов в мире методику прогнозирования риска развития эссенциальной гипертензии по анализу генома

Уточняется, что изобретение, на которое ученые уже получили патент, позволит предупреждать пациентов о риске развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут привести к развитию инфаркта, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и инсультов.

«Мы использовали гены матриксных металлопротеиназ, чтобы оценить их роль в формировании заболевания и использовать в прогнозировании рисков течения заболевания, развития осложнений», - сообщил ТАСС руководитель исследования, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой медико-биологических дисциплин Медицинского института НИУ «БелГУ» Михаил Чурносов. 

Исследование, проведенное в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа, показало, что применение способа позволит на доклиническом этапе формировать среди пациентов группы риска и своевременно реализовывать в этих группах необходимую профилактику заболевания.

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