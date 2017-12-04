Создана уникальная методика прогнозирования гипертонии

Сотрудники Белгородского государственного университета создали не имеющую аналогов в мире методику прогнозирования риска развития эссенциальной гипертензии по анализу генома
Уточняется, что изобретение, на которое ученые уже получили патент, позволит предупреждать пациентов о риске развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут привести к развитию инфаркта, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и инсультов.
«Мы использовали гены матриксных металлопротеиназ, чтобы оценить их роль в формировании заболевания и использовать в прогнозировании рисков течения заболевания, развития осложнений», - сообщил ТАСС руководитель исследования, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой медико-биологических дисциплин Медицинского института НИУ «БелГУ» Михаил Чурносов.
Исследование, проведенное в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа, показало, что применение способа позволит на доклиническом этапе формировать среди пациентов группы риска и своевременно реализовывать в этих группах необходимую профилактику заболевания.Далее в рубрике Созданы наночастицы для редактирования геномаРоссийские ученые в составе международной группы исследователей предложили новую технологию доставки и модификации системы редактирования генома CRISPR-Cas9 для взрослых мышей Читайте в рубрике «Исследования» В Ижевске представили Карту событийного туризмаСпорт, инвестиции и классическая музыка: в Удмуртии прошла презентация Карты событийного туризма на 2018 год
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