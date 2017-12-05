Создана система регистрации сверхмалых концентраций сероводорода в воде

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда и президентом России
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения (ДВО) РАН создали аналог сенсорной системы для выявления небольших концентраций токсичного сероводорода в воде. Ее можно использовать для экологического мониторинга и медицинских исследований.
Система реагирует даже на сверхмалые концентрации сероводорода – от 100 пикомоль. При наличии вещества в воде биополимерная пленка демонстрирует световой сигнал, передает портал «Научная Россия».
Научный сотрудник школы естественных наук ДВФУ и института автоматики и процессов управления ДВО РАН Александр Сергеев заявил: «Определение малых концентраций сероводорода в водных средах имеет важное практическое значение, поскольку этот газ является продуктом метаболизма живых систем и разложения органики». Он подчеркнул, что новая технология позволит вести экологический контроль морских водоемов и выполнять биометрические исследования.Далее в рубрике Ученые нашли способ очистки моря от радиоактивного загрязненияРоссийские ученые разработали метод очистки морской воды от радиоактивного цезия-137. Читайте в рубрике «Умная Россия» Аритмию можно победитьРецепторы адреналина влияют на мерцательную аритмию
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