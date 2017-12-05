Создана система регистрации сверхмалых концентраций сероводорода в воде

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения (ДВО) РАН создали аналог сенсорной системы для выявления небольших концентраций токсичного сероводорода в воде. Ее можно использовать для экологического мониторинга и медицинских исследований.

Система реагирует даже на сверхмалые концентрации сероводорода – от 100 пикомоль. При наличии вещества в воде биополимерная пленка демонстрирует световой сигнал, передает портал «Научная Россия».

Научный сотрудник школы естественных наук ДВФУ и института автоматики и процессов управления ДВО РАН Александр Сергеев заявил: «Определение малых концентраций сероводорода в водных средах имеет важное практическое значение, поскольку этот газ является продуктом метаболизма живых систем и разложения органики». Он подчеркнул, что новая технология позволит вести экологический контроль морских водоемов и выполнять биометрические исследования.

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