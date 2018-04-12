Создана рекордная квантовая память

Ученые из Казанского федерального университета и Казанского квантового центра создали оригинальную схему прототипа многорезонаторной широкополосной многокубитовой квантовой памяти, эффективность которой оказалась выше, чем у аналогичных устройств.

По словам директора Казанского квантового центра Сергея Моисеева, разработанная схема многорезонаторной микроволновой квантовой памяти позволила экспериментально достичь квантовой эффективности 16,3 процента в сохранении микроволновых полей при комнатной температуре.

Он пояснил, что достигнутый результат значительно превысил показатели, полученные в мире для микроволновой квантовой памяти на электронных ансамблях, находящихся при гелиевых температурах.

Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»»