Создана рекордная квантовая память
pixabay.com

pixabay.com

Эффективность представленной схемы оказалась выше, чем у аналогов

Ученые из Казанского федерального университета и Казанского квантового центра создали оригинальную схему прототипа многорезонаторной широкополосной многокубитовой квантовой памяти, эффективность которой оказалась выше, чем у аналогичных устройств.

По словам директора Казанского квантового центра Сергея Моисеева, разработанная схема многорезонаторной микроволновой квантовой памяти позволила экспериментально достичь квантовой эффективности 16,3 процента в сохранении микроволновых полей при комнатной температуре.

Он пояснил, что достигнутый результат значительно превысил показатели, полученные в мире для микроволновой квантовой памяти на электронных ансамблях, находящихся при гелиевых температурах.

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Места: Россия
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