Создана новая методика уничтожения опухолевых клеток

Ученые из МГУ им. М.В. Ломоносова разработали новую методику уничтожения опухолевых клеток
Исследователи выяснили, что можно заставить клетку умереть, регулируя соотношение между связанными с митохондриями белками, которые помогают ей умереть естественным образом, и теми, кто мешает ей это сделать. Этого можно достичь двумя способами: с помощью запрограммированной гибели клетки, либо за счет переработки ее внутриклеточных компонентов.
Данные явления связаны с митотической катастрофой – процессом нарушения нормального деления клетки, в результате чего она увеличивается в размерах и в ней образуются ядра. Затем клетка либо погибает, либо продолжает существовать как опухолевая. Ученые попытались выяснить, какую роль в регуляции митотической катастрофы принимают митохондрии.
Для этого они вызывали данное явление в опухолевых клетках с помощью препаратов доксорубицина и колцемида. В результате эксперимента выяснилось, что при воздействии доксорубицина митотическая катастрофа происходила в 30% случаев, а при воздействии колцемида – в 80%, передает «Газета.ru».
Полученные выводы о способах стимуляции данного явления и регуляции баланса между разными формами клеточной гибели заложили основу в области создания препаратов для лечения новообразований, которые будут оказывать на пациентов более щадящий эффект.Далее в рубрике Томский университет первым в России примет участие в программе ООН по развитию территорийТомский государственный университет подписал с директором по исследованиям и развитию Программы по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Эдуардо Морено протокол о намерениях Читайте в рубрике «Умная Россия» Пост продлевает жизньСегодня начался Рождественский пост, который закончится в канун Рождества 6 января
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