Создана новая методика уничтожения опухолевых клеток
pixabay.com

pixabay.com

Ученые из МГУ им. М.В. Ломоносова разработали новую методику уничтожения опухолевых клеток

Исследователи выяснили, что можно заставить клетку умереть, регулируя соотношение между связанными с митохондриями белками, которые помогают ей умереть естественным образом, и теми, кто мешает ей это сделать. Этого можно достичь двумя способами: с помощью запрограммированной гибели клетки, либо за счет переработки ее внутриклеточных компонентов.

Данные явления связаны с митотической катастрофой – процессом нарушения нормального деления клетки, в результате чего она увеличивается в размерах и в ней образуются ядра. Затем клетка либо погибает, либо продолжает существовать как опухолевая. Ученые попытались выяснить, какую роль в регуляции митотической катастрофы принимают митохондрии.

Для этого они вызывали данное явление в опухолевых клетках с помощью препаратов доксорубицина и колцемида. В результате эксперимента выяснилось, что при воздействии доксорубицина митотическая катастрофа происходила в 30% случаев, а при воздействии колцемида – в 80%, передает «Газета.ru».

Полученные выводы о способах стимуляции данного явления и регуляции баланса между разными формами клеточной гибели заложили основу в области создания препаратов для лечения новообразований, которые будут оказывать на пациентов более щадящий эффект.

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