Создана новая методика уничтожения опухолевых клеток

Исследователи выяснили, что можно заставить клетку умереть, регулируя соотношение между связанными с митохондриями белками, которые помогают ей умереть естественным образом, и теми, кто мешает ей это сделать. Этого можно достичь двумя способами: с помощью запрограммированной гибели клетки, либо за счет переработки ее внутриклеточных компонентов.

Данные явления связаны с митотической катастрофой – процессом нарушения нормального деления клетки, в результате чего она увеличивается в размерах и в ней образуются ядра. Затем клетка либо погибает, либо продолжает существовать как опухолевая. Ученые попытались выяснить, какую роль в регуляции митотической катастрофы принимают митохондрии.

Для этого они вызывали данное явление в опухолевых клетках с помощью препаратов доксорубицина и колцемида. В результате эксперимента выяснилось, что при воздействии доксорубицина митотическая катастрофа происходила в 30% случаев, а при воздействии колцемида – в 80%, передает «Газета.ru».

Полученные выводы о способах стимуляции данного явления и регуляции баланса между разными формами клеточной гибели заложили основу в области создания препаратов для лечения новообразований, которые будут оказывать на пациентов более щадящий эффект.

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