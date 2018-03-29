Создана кость с эффектом самовосстановления
Ученым удалось получить материал, самостоятельно устраняющий повреждения
Авторами разработки являются специалисты Центра композиционных материалов НИТУ «МИСиС». По их словам, из нового материала можно изготавливать имплантаты для восстановления костей в конечностях. Эффект самовосстановления здесь особенно важен, поскольку циклическая нагрузка приводит к образованию трещин в подобных имплантатах.
Для того, чтобы новый материал мог восстановить свою структуру, его необходимо нагреть. Это можно сделать с помощью малоинвазивной операции. Однако основная проблема не в этом, а в температуре.
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