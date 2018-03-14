Создан защищенный от кибершпионажа ноутбук
pixabay.com

pixabay.com

Новый компьютер подходит для работы в жестких климатических условиях

Российские ученые совместно с белорусскими коллегами разработали новый компьютер, позволяющий предотвратить утечку информации за счет побочных электромагнитных излучений.

Новый защищенный от кибератак переносной компьютер с жидкокристаллическим экраном в 17 дюймов получил название ВМ2016.

Он предназначен для применения в системах обработки информации, где необходимо «обеспечить защиту от несанкционированного доступа к информации и ресурсам электронной вычислительной машины.

Новый ноутбук можно использовать в жестких климатических условиях, он также способен выдерживать перепад температур от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия.

Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»

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