Создан защищенный от кибершпионажа ноутбук

Российские ученые совместно с белорусскими коллегами разработали новый компьютер, позволяющий предотвратить утечку информации за счет побочных электромагнитных излучений.

Новый защищенный от кибератак переносной компьютер с жидкокристаллическим экраном в 17 дюймов получил название ВМ2016.

Он предназначен для применения в системах обработки информации, где необходимо «обеспечить защиту от несанкционированного доступа к информации и ресурсам электронной вычислительной машины.

Новый ноутбук можно использовать в жестких климатических условиях, он также способен выдерживать перепад температур от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия.

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