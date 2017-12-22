Создан противовоспалительный препарат без побочного эффекта для желудка
pixabay.com

pixabay.com

Томская фармацевтическая компания работает над созданием низкотоксичного противовоспалительного препарата, не вызывающего язву желудка

Большинство противовоспалительных лекарств обладают высокой токсичностью и приводят к язве желудка из-за того, что замедляют действие фермента циклооксигеназы. Это ограничивает возможность их употребления непродолжительными циклами.

Как сообщает портал «Новости сибирской науки», новое лекарство не вызывает таких побочных эффектов и уже прошло испытания на животных и в ближайшее время будет протестировано на людях.

Препарат не влияет на циклооксигеназу, отмечают разработчики. Его мишенью становится другой фермент, что позволяет избежать привычных побочных эффектов.

По результатам испытаний на животных лекарство доказало противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее свойства.

Теги:
Места: Россия
События: наука, здоровье
Персоны: ученые
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