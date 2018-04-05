Создан первый «настоящий» 3D-принтер
wikipedia.org

wikipedia.org

Российские ученые разработали новую технологию создания 3D-объектов из фотополимеров с наночастицами

Сотрудники центра «Кристаллография и фотоника» РАН при участии коллег из Института биоорганической химии, Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и Московского технологического университета разработали новую технологию, которая позволяет создавать объемные структуры за счет запуска реакции фотополимеризации низкоинтенсивным инфракрасным светом.

«Эту идею можно применять в биомедицинских целях, в частности, в тканевой инженерии, замещая поврежденные части органов и тканей с помощью различных полимерных материалов», - рассказал Кирилл Хайдуков из ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН.

По его словам, инновационная технология позволит создавать конструкции нужных размеров и свойств внутри живых тканей для замещения повреждений.

Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
Мусор даст людям тепло и свет Далее в рубрике Мусор даст людям тепло и светРоссийские ученые предложили уникальный метод утилизации бытовых и промышленных отходов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО