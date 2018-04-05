Создан первый «настоящий» 3D-принтер

Сотрудники центра «Кристаллография и фотоника» РАН при участии коллег из Института биоорганической химии, Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и Московского технологического университета разработали новую технологию, которая позволяет создавать объемные структуры за счет запуска реакции фотополимеризации низкоинтенсивным инфракрасным светом.

«Эту идею можно применять в биомедицинских целях, в частности, в тканевой инженерии, замещая поврежденные части органов и тканей с помощью различных полимерных материалов», - рассказал Кирилл Хайдуков из ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН.

По его словам, инновационная технология позволит создавать конструкции нужных размеров и свойств внутри живых тканей для замещения повреждений.

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