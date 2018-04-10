Создан новый кубит для квантового компьютера

Ученые из НИТУ «МИСиС» и Российского квантового центра в сотрудничестве с зарубежными коллегами создали кубит, основанный не на джозефсоновском переходе, представляющем собой разрыв в сверхпроводнике, а на сплошной сверхпроводящей нанопроволоке.

При помощи кубитов ученые моделируют химические соединения и материалы, воссоздают механизм процессов фотосинтеза.

В настоящее время квантовый суперкомпьютер еще не создан, однако ученые во всем мире стремятся усовершенствовать основные элементы вычислительной машины будущего, в частности, – главную вычислительную ячейку – кубит.

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