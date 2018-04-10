Создан новый кубит для квантового компьютера
© Пресс-служба НИТУ МИСиС

© Пресс-служба НИТУ МИСиС

Речь идет о кубитах, обладающих не меньшей, а может и большей функциональностью

Ученые из НИТУ «МИСиС» и Российского квантового центра в сотрудничестве с зарубежными коллегами создали кубит, основанный не на джозефсоновском переходе, представляющем собой разрыв в сверхпроводнике, а на сплошной сверхпроводящей нанопроволоке.

При помощи кубитов ученые моделируют химические соединения и материалы, воссоздают механизм процессов фотосинтеза.

В настоящее время квантовый суперкомпьютер еще не создан, однако ученые во всем мире стремятся усовершенствовать основные элементы вычислительной машины будущего, в частности, – главную вычислительную ячейку – кубит.

Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
Российские ученые увеличили эффективность беспроводной зарядки Далее в рубрике Российские ученые увеличили эффективность беспроводной зарядкиНовый способ передачи энергии на дальнее расстояние Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» «Слово «Калибр» уже выучили во всем мире»Чем знаменито расположенное в Екатеринбурге ОКБ «Новатор» «Слово «Калибр» уже выучили во всем мире»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО