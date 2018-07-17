Создан «идеальный резонатор» для солнечных батарей

Российские ученые разработали простой в изготовлении метаматериал-диэлектрик, способный без остатка вбирать энергию и становиться прозрачным для электромагнитного излучения.

Открытие имеет особую важность для разных областей – от солнечной энергетики до нанооптики.

Сотрудники Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» предложили создать диэлектрик с помощью перфорирования.

То есть, создания отверстий (например, фокусируемым ионным пучком) в тонкой пленке кремния или другого диэлектрика.

Обычно их создают путем фабрикации сложных диэлектрических наночастиц или же напылением различных нанослоев.

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