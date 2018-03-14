Создан дисплей с рекордно быстрым откликом
Создан дисплей с рекордно быстрым откликом

В разработке использован новый тип материала, в разы увеличивающий быстродействие

Современные ЖК-дисплеи работают по оному принципу: каждая точка на их экране представляет собой наслоение из жидких кристаллов и сверхтонких транзисторов. При подаче тока на транзистор вырабатываемое им электрическое поле заставляет кристалл каким-либо образом изменить форму, что пропускает или, наоборот, блокирует свет от лампы под этим «бутербродом». В результате на экране появляется изображение. Для того, чтобы оно стало цветным используются светофильтры красного, зеленого и синего цветов.

Данная технология имеет ряд существенных недостатков. В частности, кристаллы не сразу реагируют на колебания электрического поля. Кроме того, изображение получается менее контрастным, когда они недостаточно пропускают свет или не полностью блокируют его.

Российские физики и МГУ им. Ломоносова со своими зарубежными коллегами использовали в своей разработке новый тип материала – жидкокристаллический сегнетоэлектрик.

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Теги:
Места: Россия
Персоны: ученые
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