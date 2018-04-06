Создан дешифратор мимики

Авторами разработки являются специалисты Массачусетского технологического института. Интерфейс безмолвного доступа получил название AlterEgo.

Он представляет собой носимую гарнитуру, которая прикрепляется к уху и челюсти, и компьютер для обработки сигнала. Устройство снабжено системой искусственного интеллекта на базе нейросети.

Принцип работы устройтва основан на том, что электрический сигнал, возникающий в лицевых мышцах при «мысленном» произнесении слов (субвокализации), содержит достаточно информации для восстановления текста сказанного.

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