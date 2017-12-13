Современные тренды цифровой экономики определили новые навыки для IT-специалистов
pixabay.com

pixabay.com

Крупные работодатели в сфере IT-технологий рассказали, какие навыки потребуются специалистам в условиях цифровой экономики

Самыми востребованными, по мнению представителей компаний 1С, Ростелеком, Redmadrobot, Cisco, Infowatch, МТС, Autodesk, Российский квантовый центр и фонд «Сколково», будут люди с опытом программирования и soft skills.

«Цифровая экономика держится на людях, в отличие от других отраслей. Информационные технологии - одна из тех областей, где наша страна может выбиться вперед. Именно она определяет уровень жизни населения и эффективность экономики», – заявил генеральный директор 1С Борис Нуралиев.

Многие работодатели полагают, что основной помехой в развитии бизнеса стала нехватка специалистов, говорится на сайте WordSkills. Представители компаний отметили, что в настоящее время ощущается нехватка сотрудников с набором социально-поведенческих и когнитивных навыков, так называемых soft skills («мягких навыков»).

Для работы в условиях цифровой экономики, считают специалисты, необходимы логическое мышление, коммуникационные навыки, умение решать задачи, знание компьютерных наук и английского языка.

В качестве технологических трендов они называют интернет вещей, блокчейн, кибербезопасность, сетевое и системное администрирование.

Компании, которые внедряют новые IT-технологии, получают преимущество на рынке и убивают конкурентов, заявил технологический скаут компании МТС Максим Гашков. Цифровая экономика, полагает он, ставит новые задачи, которые выполнимы при наличии у людей «мягких» компетенций: умения переучиваться, работать с неясно сформулированной задачей.

Проектный менеджер кластера информационных технологий фонда «Сколково» Павел Кривозубов отметил: «Мы уже не может функционировать в прошлой парадигме, когда после вуза студент идет работать и на этом заканчивал свой цикл обучения. Сейчас технический прогресс идет семимильными шагами, и, чтобы ему соответствовать, необходимо непрерывно обучать персонал».

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Места: Россия
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