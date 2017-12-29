Сотрудник Новосибирского госуниверситета вошел во всемирный список астрономов-любителей

Проект CometChaser, разработанный астрономом Стефаном Беком, - один из частных проектов в сфере наблюдения за небесными телами. Его автор предоставил возможность астрономам-любителям со всего мира размещать на своем сайте фотографии комет. В результате CometChaser объединил сотни любителей астрономии и собрал большую базу наблюдений за кометами.

На основании собственной выборки Стефан Бек составил список наиболее активных астрономов. Россию в проекте представляют восемь человек: семь из них живут в европейской части России, а Михаил Маслов – в Сибири.

Попадание в список не приносит никаких привилегий, однако, по словам самого астронома, это стало приятным подарком к Новому году.

Михаил Маслов занимается астрономией на протяжении 10 лет. Он собирает информацию об астрономических явлениях, которые можно заснять на широте Новосибирска, сообщает портал «Новости сибирской науки».

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