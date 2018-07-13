Составлен перечень добросовестных российских компаний в сфере криптовалюты и ICO
pixabay

pixabay

В «белый список» вошли 52 организации

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) составила перечень компаний, оказывающих услуги в области майнинга, а также подготовки и сопровождения ICO. Реестр позволит снизить риск мошенничества при создании и развитии бизнеса в сфере блокчейн-технологий и ICO.

По данным РАКИБ, в течение шести месяцев 2018 года россияне лишились 270 млн рублей инвестиций в связи с появлением на рынке криптовалюты недобросовестных участников.

Мошенничество и непрофессионализм остаются главными проблемами криптоиндустрии, отметил директор РАКИБ Арсений Щельцин. Ассоциация намерена отслеживать недобросовестные ICO-проекты и бороться за вывод отрасли из «серой» зоны.

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Теги:
Места: Россия
События: экономика
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