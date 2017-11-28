В Охотском море пробурили рекордную скважину
Международный проект «Сахалин-1» завершил бурение в Охотском море скважины рекордной протяженности в 15 километров.
Скважина относится к категории сверхсложных, имея отход от вертикали свыше 14 тысяч метров. Подобная технология снижает затраты на возведение дополнительных морских сооружений, трубопроводов. Кроме того, это позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду, сообщается на сайте «Роснефти».
Процесс бурения скважины- рекордсмена занял около четырех месяцев.
Буровые работы в рамках проекта «Сахалин-1» ведутся с начала 2000-х годов. За это время было установлено несколько мировых рекордов по бурению скважин с большим отходом от вертикали и с самой большой глубиной по стволу.Далее в рубрике Школьники из РФ отличились на олимпиаде по астрономии в ТаиландеРоссийские школьники стали обладателями пяти медалей на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике (IOAA). Читайте в рубрике «Наука и технологии» В Ижевске представили Карту событийного туризмаСпорт, инвестиции и классическая музыка: в Удмуртии прошла презентация Карты событийного туризма на 2018 год
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