В Охотском море пробурили рекордную скважину

Скважина относится к категории сверхсложных, имея отход от вертикали свыше 14 тысяч метров. Подобная технология снижает затраты на возведение дополнительных морских сооружений, трубопроводов. Кроме того, это позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду, сообщается на сайте «Роснефти».

Процесс бурения скважины- рекордсмена занял около четырех месяцев.

Буровые работы в рамках проекта «Сахалин-1» ведутся с начала 2000-х годов. За это время было установлено несколько мировых рекордов по бурению скважин с большим отходом от вертикали и с самой большой глубиной по стволу.

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