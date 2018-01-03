Смерть от мороза

Доцент кафедры нормальной физиологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Елена Дудник рассказала об опасности мороза для организма человека.

По ее словам, все процессы, проходящие в организме человека с использованием энергии, заканчиваются выделением тепла. В одних случаях оно является побочным продуктом жизнедеятельности, в других — основным результатом превращения энергии.

Врач пояснила, что биологические процесс ы в организме не могут протекать после достижения некоторой критической точки охлаждения или перегрева тела, так как скорость химических реакций зависит от температуры, при изменении которой на 10 градусов интенсивность обмена меняется в 2-3 раза.

Эта закономерность объясняет сильную зависимость жизнедеятельности от температуры тела.

В ходе эволюции теплокровные животные приобрели возможность поддерживать постоянную температуру тела около 37 градусов. Это значение характерно для так называемого температурного ядра тела, вычисляемого как средняя температура внутренних органов. Снаружи находится температурная оболочка тела, свойства которой во многом зависят от условий окружающей среды.

Температура тела человека, долгое время находящегося на морозе, может снизиться до 35 градусов. В этом случае наступает гипотермия, которая может быть связана как с увеличением теплоотдачи, так и с уменьшением теплопродукции. Медики различают легкую гипотермию — 32-35 градусов, среднюю — 28-32 градусов и тяжелую — ниже 28 градусов.

Елена Дудник пояснила, что на морозе организм активно вырабатывает тепло, а отдает его меньше за счет сжатия кожных сосудов. В сильный холод это может привести к обморожению, поэтому организм, сначала сузив сосуды, расширяет их, и кровь вновь устремляется к коже. Месте с тем, расширение кожных сосудов приводит к сильным потерям тепла и замедлению обменных процессов.

Когда температура ядра достигает 26-28 градусов, человек теряет сознание. Если температура тела падает до 23-18 градусов - наступает смерть.

Для спасения замерзающего человека первым делом необходимо вызвать скорую медицинскую помощь, а также по возможности убрать человека с холода и накрыть одеялом. Чтобы ускорить процесс согревания тела, можно лечь рядом с пострадавшим, сообщает «РИА Новости».

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