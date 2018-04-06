Смартфон «прочтет» медицинские анализы

Сотрудники Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали мобильное приложение, с помощью которого россияне, не имеющие медицинского образования, смогут легко прочитать результаты своих анализов.

По словам разработчика программы Антония Федяева, пациенты, получив результаты лабораторных анализов, пытаются расшифровать данные самостоятельно при помощи интернета, и чаще всего получают недостоверную информацию.

«Наше приложение комплексно и достоверно интерпретирует результаты анализов с учетом возраста пациента, что в первую очередь уменьшает уровень тревожности человека за свое здоровье или, наоборот, стимулирует как можно скорее обратиться в больницу», - пояснил Федяев.

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