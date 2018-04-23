Смартфон определит предметы по стуку
Это стало возможным благодаря уникальному алгоритму, созданному с помощью нейронной сети
Инженеры и ученые Корейского института передовых технологий (KAIST) разработали уникальное приложение, позволяющее определять предметы при помощи постукивания по ним корпусом смартфона.
Это стало возможным благодаря использованию новейшего алгоритма, способного особым образом задействовать микрофон, акселерометр и гироскоп мобильного устройства.
При столкновении смартфона и предмета возникает звук, который распознается новым алгоритмом.
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