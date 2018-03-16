Смартфон определит качество продуктов питания

Сотрудники Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева совместно с коллегами из Института систем обработки изображений РАН разработали миниатюрную насадку, которая превращает обычный смартфон в гиперспектрометр.

С помощью этого прибора любой человек сможет определить качество воды, почвы, продуктов питания и многого другого.

Насадка, диаметр которой составляет всего 25 миллиметров, устанавливается практически на любую видео- или фотокамеру, на смартфон или планшетный компьютер. Длина прибора составляет 30-40 миллиметров.

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