Смартфон определит качество продуктов питания
pixabay.com

pixabay.com

Миниатюрная насадка превратит смартфон в гиперспектрометр

Сотрудники Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева совместно с коллегами из Института систем обработки изображений РАН разработали миниатюрную насадку, которая превращает обычный смартфон в гиперспектрометр.

С помощью этого прибора любой человек сможет определить качество воды, почвы, продуктов питания и многого другого.

Насадка, диаметр которой составляет всего 25 миллиметров, устанавливается практически на любую видео- или фотокамеру, на смартфон или планшетный компьютер. Длина прибора составляет 30-40 миллиметров.

Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
Проект по получению водорода из природного газа заинтересовал «Газпром» Далее в рубрике Проект по получению водорода из природного газа заинтересовал «Газпром»Технология разработана учеными Томского политехнического университета

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО