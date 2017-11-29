Смартфон будет «узнавать» владельца по стилю поведения

В настоящее время смартфоны от доступа посторонних защищают либо паролем, либо отпечатком пальца. Однако эти методы несовершенны, поскольку злоумышленникам удается обойти защиту.

Сотрудники Института интеллектуальных кибернетических систем Национального исследовательского ядерного университета МИФИ предлагают новый подход – непрерывную защиту с помощью поведенческой биометрии.

Смартфон будет «запоминать» особенности поведения хозяина. Поскольку стиль обращения с мобильными устройствами у каждого человека уникален, его нельзя скопировать или украсть, то устройство сможет определить, к кому попало в руки – хозяину или постороннему человеку.

По мнению разработчиков, данный метод значительно повысит степень защиты смартфонов от постороннего вмешательства. При этом от пользователя не потребуется никаких дополнительных усилий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу университета.

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