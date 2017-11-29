В Сколково открылась лаборатория 3D-печати

В Сколковском институте науки и технологий открылась лаборатория аддитивного производства.

По словам ректора Сколтеха, академика РАН Александра Кулешова, сотрудники Института несколько месяцев занимались изучением 3D-принтинга,сделав множество интересных находок в этой области.

«У данной технологии есть перспектива, которая рано или поздно завоюет мир, и мы забудем о станках, на которых сегодня работают все крупные машиностроительные компании», — сказал Александр Кулешов.

Уточняется, что в Сколковской лаборатории установлен самый крупный в России 3D-принтер Insstek MX 1000, предназначенный для работы с деталями больших размеров из стали, меди, алюминия, титана и никеля.

Изделия, изготовленные на 3D-принтере, могут быть использованы в авиации, автомобилестроении, космической и медицинской отраслях.

Кроме того, в лаборатории установлен принтер для печати керамикой 3D Ceram Ceramaker 900, с помощью которого можно печатать предметы интерьера, ювелирные украшения и даже медицинские имплантаты.

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