Скиллфолио школьников будет подтверждаться с помощью блокчейн
pixabay.com

pixabay.com

Учащиеся получили возможность составить портфолио с верификацией в распределенной базе данных

Школьники смогут протестировать навыки и составить свой цифровой профиль компетенций, так называемое скиллфолио, на платформе «Фактор будущего». Кроме того, летом 2018 года будет запущена программа, по окончании которой ученикам предлагается пройти интерактивный тест – его результаты будут отражены в скиллфолио с верификацией в блокчейн.

Об этом сообщила доктор психологии, директор образовательных программ SKILLFOLIO Виктория Шиманская во время дискуссии на площадке Международного московского образовательного салона (ММСО).

«Технология верификации скиллфолио - это способ использования блокчейна в качестве публично-засвидетельствованной временной метки, подтверждающей достоверность данных. Таким образом, мы формируем сообщество молодых профессионалов будущего», - отметила Шиманская.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
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