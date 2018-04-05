Систему анализа посещаемости торговых центров тестируют в Новосибирске

Победители программы развития бизнеса «А-СТАРТ» новосибирского Академпарка создали систему анализа посещаемости мероприятий на основе нейронной сети. Разработку планируют предложить руководителям торговых центров для оценки количества посетителей в целях безопасности.

«Основное назначение продукта - фиксация статистической информации, сколько человек и как долго находились на том или ином мероприятии», - рассказал директор проекта Академпарка «Программы в сфере образования» Руслан Пермяков.

В настоящее время систему тестируют в коворкинг-центре «Точка кипения». Как пояснил Пермяков, она устроена таким образом, что не нарушает закон о защите персональных данных.

Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»

Далее в рубрике