В сибирском вузе запустили новую плазменную установку СМОЛА

На ней будут проводиться эксперименты, которые смогут приблизить российских ученых к термоядерной энергетике и созданию плазменных двигателей для нужд космоса.

СМОЛА позволит проверить новую концепцию удержания термоядерной плазмы в линейных магнитных системах, считают ученые. В случае ее успешной реализации сотрудники ИЯФ СО РАН смогут применить этот принцип в проекте газодинамической ловушки, которая станет важным шагом на пути к созданию экологически привлекательного термоядерного реактора.

Директор ИЯФ СО РАН академик Павел Владимирович Логачев сказал: «Эта физика нового подхода будет изучаться в ближайшие два года, и отсюда мы получим выходы на совершенно новые плазменные технологии в области термоядерного синтеза и плазменных двигателей для космоса».

Установка разработана при поддержке Российского научного фонда. По предварительным подсчетам ученых, СМОЛА позволит уменьшить потери плазмы в 20-100 раз, сообщает портал «Новости сибирской науки». Принцип ее работы состоит в том, что ловушка со световым магнитным полем позволяет удержать протоны, а значит сохранить плазму.

Председатель СО РАН академик Валентин Николаевич Пармон отметил, что «Институт ядерной физики просто уникален, потому что он один из немногих в Сибирском отделении, кто может совершать такие большие прорывы».

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