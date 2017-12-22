Сибирский медуниверситет начнет выпуск онкопрепаратов для клинических исследований

Ранее вуз получил лицензию Минпромторга России на осуществление производства лекарств. Томский университет стал первым в стране медуниверситетом с такой лицензией.

Ректор учебного заведения Ольга Кобякова рассказала, что производство запустят на базе Центра внедрения технологий СибГМУ. На территории Центра оборудован мини-завод, отвечающий всем требованиям. Он рассчитан на выпуск небольших партий препаратов. Кобякова отметила, что лекарство будет производиться для «дочки» компании «Р-Фарм», сообщает портал «Новости сибирской науки».

«И вот на стадии проведения клинических исследований им как раз нужны малые партии, которые они собираются у нас заказать», - пояснила она.

Из-за небольших объемов производства фармодразделение вуза может быстро переключаться с выпуска одного лекарства на другое, когда как крупным производителям для этого нужно останавливать линии.

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