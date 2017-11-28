Сибирские ученые тестируют алмаз для Большого адронного коллайдера
pixabay.com/

pixabay.com/

Такие алмазы уникальны, они создаются специально для Европейского центра ядерных исследований в единичных экземплярах

Томский политехнический университет получил от Европейского центра ядерных исследований образец одного из алмазов, на основе которых создаются детекторы, фиксирующие столкновения элементарных частиц на Большом адронном коллайдере.

Российские политехники исследуют присланный образец с целью его дальнейшей модернизации, а затем уже готовый алмазный детектор будет отправлен обратно в Европейский центр ядерных исследований.

Работа проходит в рамках проекта Beam Radiation Instrumentation and Luminosity по измерению характеристик пучка элементарных частиц.

Алмазные детекторы фиксируют неисправности и блокируют работу ускорителей коллайдера. В связи с этим крайне важно, чтобы они работали исправно.

Однако ученые отмечают, что детекторы, которые установлены на сейчас, часто ведут себя непредсказуемо, не всегда удается понять причину различия в их рабочих характеристиках.

Эксперимент, проводимый российскими учеными, завершится в январе 2019 года. Если результаты окажутся положительными, это позволит в будущем модернизировать и другие алмазные детекторы.

Теги:
События: наука
Персоны: ученые
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