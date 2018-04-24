Сибирские ученые создают для QIWI программу платежей на блокчейне
В ТУСУР создадут механизм реализации цифровых банковских гарантий на платформе «Мастерчейн»
Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) совместно с QIWI Blockchain Technology создадут программное обеспечение для финансовых операций с применением смарт-контракта на основе технологии блокчейн.
Разработчики из Томского университета намерены внедрить эту технологию в реальные финансовые операции компании QIWI, которая одной из первых в России начала использовать блокчейн в своем бизнесе.
«ТУСУР совместно с QIWI Blockchain Technology разрабатывает механизм реализации цифровых банковских гарантий на платформе распределенного реестра «Мастерчейн», - рассказал один из разработчиков ТУСУРа Евгения Митикари.
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