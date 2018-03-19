Сибирские ученые создали наноцемент
Сибирские ученые создали наноцемент

Особо прочный цемент может быть использован в строительстве важных объектов

Ученые Сибирского государственного индустриального университета разработали особо прочный наноцемент.

В разработке нового состава шлакового вяжущего вещества участвовали студенты, обучающиеся по специальности «Строительство уникальных зданий и сооружений».

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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