Сибирские ученые создали наноцемент
Особо прочный цемент может быть использован в строительстве важных объектов
Ученые Сибирского государственного индустриального университета разработали особо прочный наноцемент.
В разработке нового состава шлакового вяжущего вещества участвовали студенты, обучающиеся по специальности «Строительство уникальных зданий и сооружений».
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