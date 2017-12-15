Сибирские ученые создали вакуумный фотодиод для солнечной энергетики

Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН

Ученые из Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН совместно с коллегами из ЗАО «Экран ФЭП» создали новый тип вакуумного фотодиода, позволяющего эффективно преобразовывать свет в электричество.

Полупроводниковые электроды не соприкасаются, а находятся на определенном расстоянии друг от друга в вакууме, что позволяет взять анод независимо от катода, то есть сделать их структуру и состав, не ориентируясь на их сочетание между собой.

Исследователи ИФП СО РАН решили упростить электронам выход в вакуум за счет состава и структуры катода. Для этих целей они задействовали арсенид галлия, покрытый одним слоем атомов цезия и кислорода. Таким образом, электрон можно извлечь в вакуум, затратив предельно малую энергию. То есть при использовании таких структур электроны выбиваются проще, так как исчезает необходимость нагревать катод.

При преобразовании света в электричество есть две проблемы: как выбить много электронов и как собрать и заставить их двигаться в определенном направлении.

В ходе эксперимента ученые осветили один из электродов в диапазоне длин волн 350—900 нм, в результате чего в цепи возник электрический ток без приложения разности потенциалов между электродами.

По словам научного сотрудника Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН Олега Терещенко, которые приводит «Научная Россия», на базе изготовленного вакуумного фотодиода можно создать детектор спин-поляризованных электронов с пространственным разрешением.

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