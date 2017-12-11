Сибирские ученые создали «планшет» для диагностики грибковых заболеваний

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН вместе с коллегами из Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН нашли способ диагностировать заболевания, вызванные грибами рода Aspergillus
Как отмечают исследователи, им подвержены люди со слабым иммунитетом. В группу риска входят больные, получающие химическую терапию и пациенты с хроническими заболевания.
В воздухе всегда много низших грибов, они представляют собой споры, покрытые белковой оболочкой. Для здоровых людей вдыхание спор грибов рода Aspergillus безвредно, но попадая в ослабленный организм, они вызвают тяжелые заболевания дыхательных путей.
Заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН, доктор биологических наук Нина Тикунова отметила: «В Российской Федерации отсутствует хороший, точный диагностикум. Раньше у нас в стране был диагностикум, правда, импортный, но лицензию на него не продлили (по объективным причинам), хотя во всём мире в настоящее время он является единственным средством такого рода».
Под руководством члена-корреспондента РАН Николая Нифантьева ученые синтезировали олигосахариды, которые имитируют уникальный состав иммунологического профиля поверхности аспергилл. Затем были получены антитела, которые могут связываться с клеточной стенкой грибов, игнорируя другие бактерии.
Внешне этот дианостикум будет напоминать планшет с нанесенным на него слоем антител. В лунки планшета необходимо поместить кровь пациента, а затем по цвету окрашивания можно определить наличие или отсутствие инфекции, передает издание «Наука в Сибири».
Нина Тикунова добавила: «Таким образом, к настоящему моменту созданы две основные составляющие любого иммуноферментного диагностикума — стабильный высокоспецифичный антиген и высокоспецифические моноклональные антитела. На их основе сделан пилотный вариант и продемонстрирована его высокая эффективность».
Ученые надеются, что через 2-3 года российский диагностикум будет активно использоваться в медицинской практике.Далее в рубрике Аспирантам придется учиться дольшеВ Минобрнауки обсуждают возможность увеличения срока обучения в аспирантуре до шести лет. Читайте в рубрике «Инновации» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»Сооснователь IT-гиганта представил в Технопарке МФТИ настоящий гоночный болид «Формулы-1»
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