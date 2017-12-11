Сибирские ученые создали «планшет» для диагностики грибковых заболеваний

Как отмечают исследователи, им подвержены люди со слабым иммунитетом. В группу риска входят больные, получающие химическую терапию и пациенты с хроническими заболевания.

В воздухе всегда много низших грибов, они представляют собой споры, покрытые белковой оболочкой. Для здоровых людей вдыхание спор грибов рода Aspergillus безвредно, но попадая в ослабленный организм, они вызвают тяжелые заболевания дыхательных путей.

Заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН, доктор биологических наук Нина Тикунова отметила: «В Российской Федерации отсутствует хороший, точный диагностикум. Раньше у нас в стране был диагностикум, правда, импортный, но лицензию на него не продлили (по объективным причинам), хотя во всём мире в настоящее время он является единственным средством такого рода».

Под руководством члена-корреспондента РАН Николая Нифантьева ученые синтезировали олигосахариды, которые имитируют уникальный состав иммунологического профиля поверхности аспергилл. Затем были получены антитела, которые могут связываться с клеточной стенкой грибов, игнорируя другие бактерии.

Внешне этот дианостикум будет напоминать планшет с нанесенным на него слоем антител. В лунки планшета необходимо поместить кровь пациента, а затем по цвету окрашивания можно определить наличие или отсутствие инфекции, передает издание «Наука в Сибири».

Нина Тикунова добавила: «Таким образом, к настоящему моменту созданы две основные составляющие любого иммуноферментного диагностикума — стабильный высокоспецифичный антиген и высокоспецифические моноклональные антитела. На их основе сделан пилотный вариант и продемонстрирована его высокая эффективность».

Ученые надеются, что через 2-3 года российский диагностикум будет активно использоваться в медицинской практике.

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