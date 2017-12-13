Сибирские ученые снизили вредные выбросы ТЭЦ в два раза

Сотрудники Сибирского федерального университета и их коллеги из Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирского государственного университета и Делфтского технического университета (Нидерланды) выяснили, уголь какого типа при сгорании в котлах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) дает меньше вредных выбросов.

В результате удалось подобрать режим работы, при котором количество выбросов уменьшается в два раза.

«Экологический эффект дожигания газа и нефти куда значительнее, однако работать необходимо и с углем — это имеет крайне важный практический смысл, так как именно уголь применяется на многих ТЭЦ», — сказал заведующий кафедрой теплофизики СФУ, соавтор научной работы Александр Дектерев.

Ранее физики предложили измельчать уголь не в привычную пыль, а в микрочастицы размером 20-30 микрон, чтобы получить более устойчивый факел сжигания в ТЭЦ, так как угольная микропыль лучше смешивается и быстрее горит, а также является более экологичной.

Ученые из Красноярска попытались смоделировать эффект от сгорания микрочастиц угля в обычных котлах ТЭЦ. Они взяли за образец стандартный паровой котел БКЗ-500-140 Красноярской ТЭЦ-2 и перестроили его с поправкой на применение дожигания.

В новой модели базовым топливом выступил бурый канско-ачинский уголь, а топливом для дожигания — длиннопламенный кузнецкий уголь. Оказалось, что активированным механической обработкой уголь является предпочтительным и приводит к снижению выбросов NOx на 50 процентов в сравнении с базовым вариантом и к 20 процентам в сравнении с обычным углем.

Авторы надеются, что работа поспособствует модернизации существующего котельного оборудования, говорится в статье, опубликованной в журнале Fuel.

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