Сибирские ученые получают этилен из шелухи овса
pixabay.com

pixabay.com

Химическое соединение является сырьем для изготовления пластмассы, резины, антифриза и автомобильных покрышек

Овес - одна из популярных злаковых культур. В процессе переработки шелуха остается на элеваторах и впоследствии становится экологической проблемой для предприятия из-за высокой зольности. Попытки сжигать шелуху приводят к поломкам печей, так как зола плавится и застывает в виде плотной субстанции.

«Значительная доля российского овса выращивается в Сибири. В одном только Алтайском крае остается около 200 тыс. тонн шелухи, из которых можно было бы получить 14,5 тыс. тонн этилена», - рассказала старший научный сотрудник Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН кандидат технических наук Елена Овчинникова.

Пластинки шелухи длиной до 12 мм сначала превращают в сбраживающие сахара. В результате целлюлоза – основной компонент шелухи овса – преобразуется в глюкозу. Затем проводится спиртовое брожение, что приводит к превращению глюкозы в этанол – этиловый спирт.

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