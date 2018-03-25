Сибирские ученые объединили вирус оспы и грудное молоко для борьбы с онкологией
Препарат будет использоваться при лечении разных видов рака
Специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) Сибирского отделения РАН работают над созданием комбинированного препарата для борьбы с онкологией.
Ученые объединили вирус осповакцины и белок грудного молока, которые по отдельности показали высокие результаты в борьбе с раком. Об этом сообщил научный руководитель института академик РАН Валентин Власов.
«Онколитические вирусы на основе вируса осповакцины оказались очень эффективными на животных. Есть совершенно оригинальный генно-инженерный препарат на основе белка - лактаптин, способен подавлять развитие некоторых опухолей и метастазов», - заявил он.
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