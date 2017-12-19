Сибирские ученые напишут «Красную книгу Эвенкии»
pixabay.com

pixabay.com

Сибирские ученые работают над проектом «Красная книга Эвенкии», который посвящен выявлению животных, находящихся под угрозой исчезновения

Исследование даст оценку биологическим ресурсам Эвенкии, большая часть которых относится к ценным видам. По итогам изучения состояния животных в условиях изменения климата и антропогенной нагрузки ученые подготовят книгу для ознакомления специалистов и общественности с информацией о редких, охраняемых государством животных.

Отдельные сведения будут применяться при разработке проектов хозяйственной деятельности, при совершенствовании охраняемых природных территорий, говорится на портале «Новости сибирской науки». В ходе подготовки перечня ценных видов животных ученые используют уже опубликованные данные, личные наблюдения, сообщения местных жителей о встречах с редкими животными, фото- и видеоматериалы, в том числе из соцсетей.

Исследователи отмечают, что из-за отсутствия должного внимания специализированных учреждений к этой важной группе животных 56% малочисленных видов, обитающих на территории Эвенкийского района, отнесены к категории IV (с неопределённым статусом). Ученые рассчитывают, что при получении достаточных сведений статус большинства из них будет установлен.

Культурологи из Сибирского федерального университета также займутся вопросом сохранения эвенкийского языка: они намерены зафиксировать эвенкийские тексты коренных жителей территории и разработать рекомендации для адаптации языка в современных условиях. Результатом проекта будет первая аудиотека актуальной эвенкийской речи.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
В Томске разработают УЗИ-локатор для диагностики гайморита Далее в рубрике В Томске разработают УЗИ-локатор для диагностики гайморитаУченые Томского политехнического университета (ТПУ) создадут сверхточный аппарат для диагностики гайморита с использованием ультразвуковой методики Читайте в рубрике «Культура» Кинофабрика лжиВ Госдуме просят принять меры в отношении фильмов искажающих историю Кинофабрика лжи

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО