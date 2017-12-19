Сибирские ученые напишут «Красную книгу Эвенкии»

Исследование даст оценку биологическим ресурсам Эвенкии, большая часть которых относится к ценным видам. По итогам изучения состояния животных в условиях изменения климата и антропогенной нагрузки ученые подготовят книгу для ознакомления специалистов и общественности с информацией о редких, охраняемых государством животных.

Отдельные сведения будут применяться при разработке проектов хозяйственной деятельности, при совершенствовании охраняемых природных территорий, говорится на портале «Новости сибирской науки». В ходе подготовки перечня ценных видов животных ученые используют уже опубликованные данные, личные наблюдения, сообщения местных жителей о встречах с редкими животными, фото- и видеоматериалы, в том числе из соцсетей.

Исследователи отмечают, что из-за отсутствия должного внимания специализированных учреждений к этой важной группе животных 56% малочисленных видов, обитающих на территории Эвенкийского района, отнесены к категории IV (с неопределённым статусом). Ученые рассчитывают, что при получении достаточных сведений статус большинства из них будет установлен.

Культурологи из Сибирского федерального университета также займутся вопросом сохранения эвенкийского языка: они намерены зафиксировать эвенкийские тексты коренных жителей территории и разработать рекомендации для адаптации языка в современных условиях. Результатом проекта будет первая аудиотека актуальной эвенкийской речи.

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