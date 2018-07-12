Сибирские ученые изобрели антибактериальное покрытие для больниц
Оно наносится в виде лака на любые поверхности и эффективно борется с микробами
В Институте неорганической химии имени А.В. Николаева разработали антибактериальное покрытие, которое наносится в виде лака на любые поверхности и оказывает губительное действие на микробов.
Используемые в больницах методы – обработка хлором, кварцевание – дают временный эффект. По словам ученых, новое покрытие со временем не теряет своих свойств в отличие от существующих разработок на основе меди и серебра, а также не портит внешний вид поверхности и не опасен для аллергиков.
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