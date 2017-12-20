Сибирские ученые готовы бороться с вирусом Эбола

Оба заболевания, вызывающие высокую смертность, передаются через жидкости организма, и против них нет зарегистрированных лекарств. При этом, против данных вирусов уже существует вакцина, однако это не лекарство, а профилактика.

«Когда вирус попадает в организм, то проходит там несколько стадий: прикрепление к клетке хозяина, проникновение, размножение и выход к другой клетке», — пояснил научный сотрудник НИОХ СО РАН кандидат химических наук Анастасия Соколова.

Она пояснила, что главной целью российских ученых является именно уничтожение вируса. Для этих целей специалисты выбрали два вещества: камфору и борнеол.

Первая в чистом виде не проявляет противовирусных свойств, но если немного изменить ее структуру, можно получить много соединений против различных заболеваний.

Кроме того, сибирские исследователи провели эксперименты, показавшие, что соединения на основе камфоры ингибируют вирус Марбург на псевдовирусных системах.

Схожесть с Эболой позволяет предположить высокую вероятность победы над обоими микроорганизмами, сообщает «Наука Сибири».

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