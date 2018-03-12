Сибирская язва рвется из скотомогильников

Руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин сообщил об угрозе таяния скотомогильников с сибирской язвой, расположенных в Сибири и Арктике.

"Где-то риск таяния нулевой, а где-то всё может происходить очень быстро. Надо понимать, что это долгосрочный процесс на весь XXI век”, - пояснил ученый.

Он также отметил, что все прогнозы говорят о том, что будет всё более глубокое летнее протаивание вечной мерзлоты по всей полосе, начиная от Архангельской области до Якутии, Колымы и Южной Сибири.

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