В Сибири создали новые охладители для спутников
Их применение увеличит мощность компьютеров и сделает их более компактными
Авторами разработки являются специалисты института вычислительного моделирования ФИЦ Красноярский научный центр СО РАН, АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева и НПО «Центротех».
Устройства представляют собой плоские металлические панели, обладающие высокой теплопроводностью. Работают они по принципу, схожему с тепловыми трубками, которые сегодня применяются для охлаждения процессоров в компьютерах. Однако отличительной особенностью панелей является то, что тепло отводится не в каком-то одном направлении, а распределяются сразу по всей поверхности.
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