В Сибири создадут центр промышленного дизайна

На базе Томского государственного университета появится Сибирский центр промышленного дизайна и прототипирования
Он займется разработкой бизнес- и дизайн-стратегии с учетом специфики региона. В центре будут проводиться исследования и опытно-конструкторские работы для отраслей региона.
Его возглавит эксперт в сфере дизайна Виктор Клименко. Заместителем назначен заведующий кафедрой дизайна ТГУ, промышленный дизайнер Александр Уваров.
«В томском регионе есть все: уникальные знания, научные школы, молодые ученые, которые готовы и хотят работать. Здесь колоссальный научный потенциал, предприятия и экономика. Здесь нет одного – центра, который это объединит», - заявил Уваров.
Основную площадку центра планируют открыть в 2020 году. По задумке создателей, в центре будут проходить крупнейшие события не только в сфере промышленного дизайна, но и управления территориями, формирования трендов, говорится на сайте ТГУ.Далее в рубрике Проект филологов из России поможет сохранить языки народов Сибири и Дальнего ВостокаКоллектив Института филологии СО РАН займется исследованием языковой культуры семи коренных этносов Сибири и Дальнего Востока: алтайцев, чалканцев, хакасов, тувинцев, тоджинцев, коряков, алюторцев Читайте в рубрике «Умная Россия» Аритмию можно победитьРецепторы адреналина влияют на мерцательную аритмию
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