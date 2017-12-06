В Сибири создадут центр промышленного дизайна

Он займется разработкой бизнес- и дизайн-стратегии с учетом специфики региона. В центре будут проводиться исследования и опытно-конструкторские работы для отраслей региона.

Его возглавит эксперт в сфере дизайна Виктор Клименко. Заместителем назначен заведующий кафедрой дизайна ТГУ, промышленный дизайнер Александр Уваров.

«В томском регионе есть все: уникальные знания, научные школы, молодые ученые, которые готовы и хотят работать. Здесь колоссальный научный потенциал, предприятия и экономика. Здесь нет одного – центра, который это объединит», - заявил Уваров.

Основную площадку центра планируют открыть в 2020 году. По задумке создателей, в центре будут проходить крупнейшие события не только в сфере промышленного дизайна, но и управления территориями, формирования трендов, говорится на сайте ТГУ.

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