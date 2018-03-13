В Сибири представлен новый транспортный самолет
Новосибирский государственный технический университет

Новосибирский государственный технический университет

Новосибирский аспирант разработал новый проект грузового самолета

Аспирант Новосибирского государственного технического университета Александр Лопатин разработал проект нового грузового самолета для региональных авиалиний ЛТС-11.

Примечательно, но современный вид разработки и конструкция воздушной машины уже приглянулись представителям российских авиапромышленных компаний.

По словам Александра Лопатина, грузопассажирский самолет будет обладать инновационной разработкой НГТУ - гидравлической трансмиссией, которая выглядит предпочтительнее механических аналогов.

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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