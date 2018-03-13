В Сибири представлен новый транспортный самолет
Новосибирский аспирант разработал новый проект грузового самолета
Аспирант Новосибирского государственного технического университета Александр Лопатин разработал проект нового грузового самолета для региональных авиалиний ЛТС-11.
Примечательно, но современный вид разработки и конструкция воздушной машины уже приглянулись представителям российских авиапромышленных компаний.
По словам Александра Лопатина, грузопассажирский самолет будет обладать инновационной разработкой НГТУ - гидравлической трансмиссией, которая выглядит предпочтительнее механических аналогов.
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