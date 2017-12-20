В Сибири будет создан природный заповедник «Васюганский»
pixabay.com

pixabay.com

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании государственного природного заповедника «Васюганский»

Он расположится на территориях Томской и Нижегородской областей в пределах Большого Васюганского болота, которое считается крупнейшей болотной системой Северного полушария планеты.

Площадь заповедника составит 614,803 гектаров. На его территории растут 242 вида растений, обитают 40 видов млекопитающих, 185 видов птиц, 5 видов земноводных и пресмыкающихся, около 340 видов насекомых, а в водоёмах отмечены не менее 10 видов рыб.

41 вид животных и 8 видов растений занесены в Красную книгу России и Красную книгу Томской области.

Большое Васюганское болото вошло в предварительный список наследия ЮНЕСКО, говорится на сайте Правительства. Изучением экологического состояния объекта занимаются Институт водных и экологических проблем СО РАН, Институт систематики и экологии животных СО РАН, Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН.

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Места: Россия
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